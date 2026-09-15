Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu

“Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Gökçe Dinçer, müzisyen Aras Yıldıran ile dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Gökçe Dinçer ile Aras Yıldıran, Beşiktaş'ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.

İkilinin mutlu gününe ait kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran'ın müzik çalışmalarında da birlikte yer aldığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe, daha önce diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Çift, 2024 yılında yollarını ayırmıştı.

Ünlü şarkıcı, ilk evliliğiyle ilgili geçmişte yaptığı bir açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Gökçe, evlilik kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik.”