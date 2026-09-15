Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu

Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu

Ünlü şarkıcı Gökçe, müzisyen Aras Yıldıran ile Beşiktaş'ta düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcı, 2 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu

“Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Gökçe Dinçer, müzisyen Aras Yıldıran ile dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Gökçe Dinçer ile Aras Yıldıran, Beşiktaş'ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.

İkilinin mutlu gününe ait kareler de sosyal medyada paylaşıldı. Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran'ın müzik çalışmalarında da birlikte yer aldığı öğrenildi.

Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu - Resim : 1

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökçe, daha önce diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Çift, 2024 yılında yollarını ayırmıştı.

Seda Sayan '200 milyon TL' sessizliğini bozdu!Seda Sayan '200 milyon TL' sessizliğini bozdu!

Ünlü şarkıcı, ilk evliliğiyle ilgili geçmişte yaptığı bir açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Gökçe, evlilik kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik.”

Şarkıcı Gökçe'den sürpriz evlilik! Yeniden nikah masasına oturdu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Düğün
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro