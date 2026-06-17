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Yeni sezonda ekrana gelecek “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinde yaşanan başrol değişikliği gündem oldu. Uğur Güneş'in yerine Burak Özçivit'in geldiği öğrenildi. Rolünü kaptıran Güneş, sosyal medya hesabından "Doymadın, doyamadın" diyerek manidar bir paylaşımda bulun.

Cumartesi günü Adana'da sete çıkması planlanan “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin çekimleri, alınan kararla ay sonuna ertelendi. Diziden Uğur Güneş'in ayrıldığı belirtildi.

"KUL HAKKINI NE MEKKE TEMİZLER NE TEKKE"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit projede olmak istediğini söyleyince oyuncu değişikliğine gidildi.

Başta şartlarda anlaşamadığı öne sürülen Uğur Güneş’in, “Her yere asılması gereken bir söz; yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne Tekke” şeklindeki paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

"DOYMADIN, DOYAMADIN" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Uğur Güneş daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak dikkat çekti.

Ünlü yuncunun paylaştığı görselde yer alan “Doymadın, doyamadın” ifadeleri Burak Özçivit'e gönderme olarak yorumlanırken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.