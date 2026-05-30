Reha Muhtar'dan kötü haber: Eski eşi duyurdu

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi olan ve bir döneme damga vuran ünlü programcı Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı programlarla tanınan ünlü programcı Reha Muhtar'ın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Hastalığının niteliği veya sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

DENİZ UĞUR: ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YOLDAYIZ

Reha Muhtar'ın rahatsızlandığı haberini alan eski eşi Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarıyla birlikte Bodrum'a hareket ettiklerini duyurdu.

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeler ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımızı teşekkür ederiz.”