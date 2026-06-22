Para neler yaptırıyor! 'Yalıya konmak için annesinin ölümünü gizledi' Kardeşleri vasi davası açtı

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Servet Koçak'ın ölümünü günlerce gizlemesiyle gündeme gelen Naciye Koçak ile ailesi arasındaki miras kavgasında yeni bir perde açıldı. Kardeşler, anneleriyle yaşayan Naciye Koçak hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayini davası açarken, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalıyı icralık hale getiren kişinin de Naciye Koçak olduğu öne sürdü.

PARA NELER YAPTIRIYOR! 'YALIYA KONMAK İÇİN ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ GİZLEDİ'

Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Koçak ailesindeki milyarlık miras kavgası, Servet Koçak'ın ölümünün ardından daha da derinleşti.

10 Mayıs'ta hayatını kaybeden Servet Koçak'ın vefatı, kamuoyu ve aile üyeleri tarafından günler sonra öğrenildi. İddialara göre annesiyle birlikte yaşayan kızı Naciye Koçak, ölümün ardından defin işlemlerini malikanedeki çalışanlarla birlikte sessizce tamamladı. Devam eden miras davası nedeniyle ağabeyleri Recai ve Necati Koçak'a haber verilmediği öne sürüldü.

Annelerinin ölümünü günler sonra taziyeler aracılığıyla öğrendiği belirtilen kardeşler, yaşananları yargıya taşıdı. Aile içindeki gerilim, cenaze sonrası düzenlenen dini törenlere de yansıdı. Recai Koçak'ın annesi için düzenlediği 7. gün mevlidine karşılık, Naciye Koçak'ın bir gün önce ayrı bir mevlit organize ettiği belirtildi.

Milyarlarca liralık servetin merkezinde ise İstanbul Boğazı'nın en değerli yapıları arasında gösterilen Kara Todori Yalısı ile aileye ait nakit varlıklar ve gayrimenkuller bulunuyor. Recai ve Necati Koçak'ın, kız kardeşleri Naciye Koçak'ın annelerinin mal varlığını haksız şekilde kullandığını öne sürerek Servet Koçak'ın banka hesapları ve mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

KARDEŞLERİ VASİ DAVASI AÇTI

Sabah'ın haberine göre, aile içindeki hukuki mücadelede dikkat çeken bir başka gelişme daha ortaya çıktı. Servet Koçak hayattayken kardeşleri tarafından Naciye Koçak hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla vasi tayini talebinde bulunulduğu öğrenildi.

Dava dosyasında Naciye Koçak'ın mali kararları, aile içindeki tutumları ve savurgan olduğu yönündeki iddiaların yer aldığı belirtilirken, Boğaz'ın en değerli mülklerinden biri olan aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinden de Naciye Koçak'ın sorumlu tutulduğu öne sürüldü.

2010 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından annesinin yanına taşınan Naciye Koçak ile ağabeyleri arasındaki miras kavgası, Servet Koçak'ın ölümünün gizlenmesi, defin süreci ve vasi davasıyla birlikte yeni bir boyuta taşındı. Taraflar arasındaki milyarlarca liralık miras mücadelesinin önümüzdeki dönemde de mahkemelerde devam etmesi bekleniyor.