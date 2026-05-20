Türkiye'nin en zengin kadınıydı: Gizlice defnedildi! Koçak ailesinin miras kavgası mahkemelik oldu

Bir dönem "Türkiye’nin en zengin kadını" olarak tanınan 89 yaşındaki Servet Koçak’ın kızı tarafından ağabeylerinden habersiz şekilde gizlice defnedilmesi ailesindeki miras savaşını bambaşka bir boyuta taşıdı. Koçak ailesi mahkemelik oldu.

Servet Koçak’ın 10 Mayıs tarihindeki vefatı, kamuoyu ve aile üyeleri tarafından günler sonra öğrenilebildi. Miras davası nedeniyle kardeşler arasında yaşanan derin çatışma, annelerinin defin sürecinin gizli tutulması ve sonrasında düzenlenen alternatif anma törenleriyle yeni bir safhaya geçti. Milyarlarca liralık servetin paylaşımı konusunda uzlaşamayan taraflar, yaşanan son gelişmelerin ardından yeniden karşı karşıya geldi.

Servet Koçak ile birlikte yaşayan kızı Naciye Koçak’ın, annesinin vefatının ardından malikanedeki çalışanlarla birlikte defin işlemlerini sessizce tamamladığı ortaya çıktı.

Naciye Koçak’ın, aralarında devam eden miras davası nedeniyle ağabeyleri Recai ve Necati Koçak’a cenaze hakkında bilgi vermediği öğrenildi. Annelerinin ölümünü tesadüfen ya da taziyeler aracılığıyla günler sonra öğrenen ağabeyler, bu durumu yargıya taşıdı.

Aile içindeki bu kopukluk, vefatın ardından düzenlenen dini törenlere de yansıdı. Recai Koçak’ın annesi için 7. gün mevlidi organize etmesi üzerine, Naciye Koçak’ın da bir gün öncesine "alternatif" bir mevlit planladığı bildirildi.

Ancak aile dostlarının ve yakınlarının, ölüm haberinin saklanmasına tepki göstererek kızı Naciye Koçak'ın değil, oğlu Recai Koçak'ın törenine katıldığı belirtildi.

KOÇAK AİLESİNİN MİRAS KAVGASI MAHKEMELİK OLDU

Sabah'ın haberine göre; ailenin paylaşamadığı servetin merkezinde, İstanbul Boğazı’nın en değerli yapılarından biri olan Kara Tadori Yalısı yer alıyor. Milyarlarca liralık nakit varlık ve gayrimenkuller üzerindeki hak iddiaları, 2022 yılında yargıya taşınmıştı.

Recai ve Necati Koçak, kız kardeşleri Naciye Koçak’ın annelerinin servetini haksız yere kullandığını ileri sürerek, Servet Koçak’ın tüm mal varlığına ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuştu. Ayrıca annelerine vasi tayin edilmesi için de dava açılmıştı.

2010 yılında kısa süren bir evliliğin ardından annesinin yanına yerleşen Naciye Koçak ile ağabeyleri arasındaki bu devasa miras davası, annelerinin ölümüyle birlikte çok daha karmaşık bir hukuki sürece evirildi.

