Özcan Deniz'e kardeşinden suç duyurusu! Tehdit kaydı için inceleme istendi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında uzun süredir devam eden ailevi ve ticari anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı. Geçmişte birlikte yürüttükleri menajerlik ve yapım faaliyetlerinin ardından yollarını ayıran kardeşler, bu kez bir tehdit iddiası nedeniyle karşı karşıya geldi.

KRİZDE YENİ PERDE: TEHDİT İDDİASI

Süregelen anlaşmazlık bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla yeniden gündeme geldi.

Milliyet'in haberine göre Ercan Deniz, kendisine ulaştırılan bir ses kaydında ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Deniz'in avukatı tarafından sunulan dilekçede, kayıtta konuşan kişinin kimliğinin belirlenmesi için uzman incelemesi yapılması talep edildi.

Dilekçede yer alan ses kaydında şu ifadelerin kullanıldığı belirtildi:

“Bu film, fırıldaklara devam edersen o çok gitmek istediğin Silivri'ye seni ve çeteni davulla zurna ile yollarım. Bu saatten sonra kendi yaptıklarınla kendi kafana sıkarsın.”

Ercan Deniz'in avukatı, kayıttaki sesin Özcan Deniz'e ait olup olmadığının uzmanlar tarafından belirlenmesini istedi. Bu kapsamda ses analizi yapılması talebinde bulunuldu.

Dilekçede ayrıca, Ercan Deniz'in başına gelebilecek herhangi bir saldırı veya zarar bakımından Özcan Deniz'in sorumlu tutulması yönünde talep de yer aldı.

ANLAŞMAZLIK UZUN YILLARDIR SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki anlaşmazlığın geçmişi, uzun yıllar birlikte yürütülen ticari faaliyetlere kadar uzanıyor. Menajerlik ve yapım çalışmalarının yanı sıra şirket yönetimi, finansal konular ve gayrimenkuller üzerinden yaşanan anlaşmazlıklar zaman içinde kardeşler arasındaki ilişkinin bozulmasına neden oldu.

Özcan Deniz'in evliliğinin ardından aile içinde yaşanan gerilim de taraflar arasındaki ilişkilerin daha fazla yıpranmasına yol açtı. Bu süreçte Ercan Deniz'in, kardeşinin menajerliğini yürütmesine son verildi. Şirket hesapları ve finansal işlemlere ilişkin çeşitli iddiaların gündeme gelmesiyle ticari ortaklık da sona erdi.

ÖZCAN DENİZ AİLESİYLE BAĞLARINI KOPARDI

İki kardeş arasındaki anlaşmazlık daha sonra Zekeriyaköy'deki villalar, gayrimenkul mülkiyetleri ve geçmiş dönemlere ilişkin alacak-verecek meseleleri üzerinden hukuki süreçlere taşındı. Özcan Deniz'in ailesiyle bağlarını kopardığını açıklaması da yaşanan gerilimin boyutunu artırdı.

Böylece yıllardır ticari ilişkiler, aile bağları ve gayrimenkuller üzerinden devam eden Deniz kardeşler arasındaki anlaşmazlık, son başvuruyla birlikte tehdit iddiasının da yer aldığı yeni bir hukuki sürece taşınmış oldu.