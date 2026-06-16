Özcan Deniz ağabeyine demediğini bırakmadı! '1 milyar liramın üzerine çöktü'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı krizi yargıya taşıyor. Deniz, ağabeyi için "1 milyar liramın üzerine çöktü. 35 yıllık alın terimi çaldı" diyerek hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşadığını öne sürdü.

Sabah'a konuşan Özcan Deniz, ailesine duyduğu güven nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Ünlü sanatçı, “Ben maddi manevi çok ağır bir bedel ödedim. 35 yıllık bir bedel bu. Güvendim, ailem diye bütün her şeyimi önlerine serdim ama maalesef ağır bir şekilde dolandırıldım” dedi.

"1 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN MAL VE PARAYI BENDEN ALDI"

"Benden bugüne kadar çaldığı, aldığı ne varsa hepsini geri alacağım" diyen Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Sahte imzalarla şirketi üzerine devraldı. Her yeri pislik, her yeri bataklık. Ama bütün borçlarını ödeyecek, hayatımdan defolup gidecek. Bunu yapmazsa onu güzel günler beklemiyor. Bu sürecin sonunda oturduğum evi bana verdi. Zaten benim hakkım olan, benim finansımla inşa ettirdiği evi... Ama bunun karşılığında toplam değeri 1 milyar TL'yi aşkın mal ve parayı benden aldı, yok etti ya da gömdü."

"30 milyona yakın bir icra ile beni baş başa bıraktı, evimi de aldırmaya çalışıyor" diyen ünlü şarkıcı, bütün filmlerinin ve bütün şarkılarının ağabeyi tarafından değerinin 20 kat altına satıldığını söyledi.

"BU HAİNE, BUNLARLA İLGİLİ DE DAVA AÇIYORUM"

Ağabeyine dava açmaya hazırlanan Özcan Deniz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çocuğumun mirası olan, ben öldükten sonra oğluma kalacak şarkılarımı ise Avrupa Müzik'e devretmiş. Bu haine, bunlarla ilgili de dava açıyorum. Gerçek değerleri tespit edilecek ve bunların tazminatı alınacak."