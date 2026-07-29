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Halk TV Magazin Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi

Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi

Sabancıların gelini Nazlı Sabancı, ikinci üniversite diplomasını aldı. Mezuniyet töreninde eşi Hacı Sabancı da yer aldı.

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Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi
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Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, ikinci diplomasını aldı. Daha önce Londra'da hukuk eğitimi alan Sabancı, bu kez Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversitesini tamamladı. Eşi Hacı Sabancı da mezuniyet töreninde en önde yer aldı.

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenen Nazlı Sabancı, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen törende Hacı Sabancı'nın da eşini yalnız bırakmadığı görüldü.

Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi - Resim : 1

İKİNCİ DİPLOMASINI ALDI

Lisans eğitimine yurt dışında başlayan Nazlı Sabancı, daha önce İngiltere'deki University of Westminster'ın Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştu.

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Eğitimine Türkiye'de devam eden Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü de tamamlayarak ikinci lisans diplomasını aldı.

Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi - Resim : 3

İKİNCİ BEBEK HEYECANI DA YAŞIYOR

Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, 2023 yılında dünyaya gelen kızları Arzu Alara'nın ardından ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Erkek bebek bekleyen çift, bir yandan ailelerine katılacak yeni üyeyi heyecanla beklerken, diğer yandan mezuniyet sevincini birlikte yaşadı.

Nazlı Sabancı ikinci üniversitesini bitirdi: Hacı Sabancı en önden izledi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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