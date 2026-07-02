Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic tarafından araç kiralama anlaşmasına uymadığı için icraya verilmişti. İstanbul Aile Mahkemesi, açılan davada Emina Jahovic'i haklı bularak Mustafa Sandal'ın yaptığı itirazı haksız buldu.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Boşanma protokolüne göre Jahovic, ihtiyaç duyduğu zaman kendisi ve çocukları için araç kiralayabilecek, bu masraflar ise Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı.

İCRAYA VERDİ

Sabah'ın haberine göre, Mustafa Sandal'ın tahsis edilen aracı geri almasının ardından Emina Jahovic, araç kiralama masraflarının karşılanmadığını öne sürerek icraya verdi. Sandal'ın karara itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın iptali istemiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

MAHKEME EMİNA JAHOVİC'İ HAKLI BULDU

Geçtiğimiz haftalarda görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Dosyayı değerlendiren mahkeme, Mustafa Sandal'ın icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Emina Jahovic'in açtığı itirazın iptali davasını kabul etti.