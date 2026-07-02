Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez için hazırladığı tasarımlarla adını moda dünyasında duyuran ünlü tasarımcı Şafak Çak ile 2013 yılında New York'ta hayatını birleştirdiği Elvan Akın Çak'ın boşanma süreci anlaşmalı olarak tek celsede tamamlandı.

Elvan Akın Çak'ın boşanmak için talep ettiği 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafakadan vazgeçtiği, çok daha düşük rakamları kabul ettiği belirtildi.

5 MİLYONDAN VAZGEÇTİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, dosyadaki gizlilik kararı kalkınca boşanma protokolü ortaya çıktı. Elvan Akın Çak'ın 500 bin dolar tazminat ve aylık 5 bin dolar nafaka almayı kabul ettiği öne sürüldü.

YÜZDE 10'UNA ANLAŞTI

Böylece ilk talep edilen rakamların yüzde 10'u üzerinden uzlaşmaya varıldığı öğrenildi.