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Halk TV Magazin Müjdat Gezen yakalandığı hastalığı açıkladı! Evinde düştü doktor teşhisi koydu

Müjdat Gezen yakalandığı hastalığı açıkladı! Evinde düştü doktor teşhisi koydu

Yaşadığı baş dönmesi sonucu evinde düşen Müjdat Gezen, doktorların kendisine vertigo teşhisi koyduğunu açıkladı. Usta sanatçı, “Bugüne kadar pek çok şeyi yendik, bunu da yeneriz” sözleriyle sevenlerine seslendi.

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Müjdat Gezen yakalandığı hastalığı açıkladı! Evinde düştü doktor teşhisi koydu
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Usta sanatçı Müjdat Gezen, hayranlarını korkutan bir sağlık haberiyle gündeme geldi. Yaşadığı kazayı sevenleriyle paylaşan usta sanatçı, kendisine vertigo teşhisi konulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bir yazı kaleme alan Müjdat Gezen, evinde ani bir baş dönmesi yaşayarak düştüğünü belirtti.

"BEN DE BİRAZ YÜKSELDİM VE EVDE DÜŞTÜM"

Yaşadığı bu anları Alfred Hitchcock’un kült filmine benzeten Gezen, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce seyrettiğim Alfred Hitchcock'un korku filminin adıydı. Kahramanı vertigo hastasıydı. Yüksekte başı dönerdi. Galiba ben de biraz yükseldim ve evde düştüm. Teşhis vertigo."

Müjdat Gezen yakalandığı hastalığı açıkladı! Evinde düştü doktor teşhisi koydu - Resim : 1

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Hastalığı karşısında moralini yüksek tutan Gezen, hayranlarına ise şu sözlerle seslendi:

"Bugüne kadar pek çok şeyi yendik. Bunu da yeneriz. Hem içki içmiyorum hem başım dönüyor."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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