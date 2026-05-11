Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor

Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor

Gırgıriye Müzikali ile salonları dolduran Usta sanatçı Müjdat Gezen, "Arena" isimli yeni bir müzikal yazdığını duyurdu. Gezen, yeni müzikalinde ülkedeki adli sistemi şakaya alacağını söyledi.

Müjdat Gezen duyurdu! "Arena Müzikali" geliyor
Son Güncelleme:

Türk sinemasının unutulmazlarından Gırgıriye'yi yıllar sonra sahneye taşıyarak salonları dolduran usta sanatçı Müjdat Gezen, "Arena" isimli yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu duyurdu.

Bu kez ülkedeki adli sistemi şakaya alacağını söyleyen Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir oyun yazıyorum: Arena Müzikali. Ülkemdeki adli sistemi şakaya alıyorum. Diyebilirsiniz ki, 'Yahu hukuk zaten şaka gibi, bunun şakası mı olur?'"

Müjdat Gezen'den sanat merkezine yapılan baskınlara tepki: İktidar oyunlardaki göndermelerden rahatsızMüjdat Gezen'den sanat merkezine yapılan baskınlara tepki: İktidar oyunlardaki göndermelerden rahatsız

UĞUR DÜNDAR: SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Müjdat Gezen'in yeni müzikalini duyurmasının ardından duayen gazeteci ve halktv.com.tr yazarı Uğur Dündar'dan da paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili Müjdat Gezen müjdeyi verdi" diyerek kadroda sürpriz isimlerin de yer aldığını açıkladı.

ugur-dundar.png

Müjdat Gezen’in kaleminden ve yönetmenliğinden çıkan Gırgıriye'de Uğur Dündar'ın yanı sıra Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi usta sanatçılar yer alıyordu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cumhuriyet Uğur Dündar İktidar Gazeteci
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro