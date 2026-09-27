'Midyeci Ahmet' bu kez marka ismiyle gündemde: Davalık oldu

Yeme-içme sektöründe “Midyeci Ahmet” adıyla tanınan Ahmet Çiçek ile İzmir Bostanlı’da işletme sahibi olan Ahmet Akalan arasındaki marka anlaşmazlığı mahkemeye taşındı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Ahmet Çiçek 2012 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak “Midyeci Ahmet” markasını kendi adına tescil ettirdi. Çiçek, markanın izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Ahmet Akalan hakkında hukuki süreç başlattı.

İHTARNAME SONRASI ADINI DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre İzmir’de “Meşhur Midyeci Ahmet” adıyla faaliyet gösteren Ahmet Akalan, sosyal medyada da midyeciahmetbostanlı kullanıcı adını kullanıyordu.

Çiçek’in noter aracılığıyla gönderdiği ihtarnamenin ardından Akalan, sosyal medya hesabındaki söz konusu ifadeyi kaldırdı. Ancak işletmenin adı daha sonra “Since 1985 Meşhur Midyeci Ahmet” olarak değiştirildi.

Akalan’ın bu isim için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescili aldığı da belirtildi.

'BAĞLANTILI İŞLETME ALGISI OLUŞUYOR'

Ahmet Çiçek ise dava dilekçesinde, kendi adına tescilli markanın izinsiz biçimde kullanılmasının haksız ticari kazanca yol açtığını öne sürdü.

Çiçek’in avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, kullanılan isim nedeniyle tüketiciler nezdinde iki işletme arasında bağlantı bulunduğu yönünde bir algı oluştuğu iddia edildi.

Marka kullanımına ilişkin anlaşmazlıkla ilgili hukuki süreç mahkemenin değerlendirmesine taşınmış oldu.

EVLENMEK İSTEYİNCE ESKİ EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Midyeci Ahmet, evlenmek istediğini dile getiren videosunu ardından aradığı aşkı buldu. Sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan işletmeci, evlenme teklifi ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Sevgilisinin karşısında diz çöküp evlenme teklif eden Midyeci Ahmet, paylaştığı videoya “Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım” notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek'in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı belirtilmişti. İki çocuğun velayetinin Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedilmişti.

Ahmet Çiçek'in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı iddia edilmişti. Babalarının öpüşme görüntülerinin okul arkadaşları tarafından çocuklara gönderildiği belirtilen dilekçede, çocuklara bu görüntülerle zorbalık yapıldığı ileri sürülmüştü.