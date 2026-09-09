Mert Nobre’nin oğlu Nicolas İtalya’da evlendi: Düğündeki isim şaşırttı!

Bir dönem hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Mert Nobre, bu kez oğlunun düğünüyle gündeme geldi. Nobre’nin oğlu Nicolas Nobre, sevgilisi Sarah ile İtalya’da dünyaevine girdi.

Mert Nobre ile Priscila Nobre’nin oğulları Nicolas Nobre, sevgilisi Sarah ile hayatını birleştirdi. Çift, nikah töreni için İtalya’nın Pisa şehrini tercih etti.

Nicolas ve Sarah’nın düğününde aileleri ve yakın dostları da genç çifti yalnız bırakmadı. Nobre ailesi, oğullarının hayatındaki bu özel anları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

ANNE VE BABASINDAN DUYGUSAL MESAJ

Mert Nobre ve eşi Priscila Nobre, oğullarının nikahından kareleri ortak bir paylaşımla yayınladı.

Nobre çifti, mesajlarında "Seninle gurur duyuyoruz. Senin büyüdüğünü görmek ne büyük bir ayrıcalıktı... Ve şimdi kendi aileni kurduğuna şahit olmak ne büyük bir ayrıcalık. Seni sonsuza dek seveceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Nicolas Nobre ve Sarah’nın Pisa’daki düğününe katılanlar arasında Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından merhum Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın da yer aldı.

Murat Arkın ile Mert Nobre, Survivor 2026'da birlikte yarışmıştı.