Dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Fan Expo Canada etkinliğinde sergilediği hareketler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. 70 yaşındaki ünlü oyuncunun, sahnede işaret dili tercümanı yapan kadını taklit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mel Gibson, etkinlik kapsamında sunucu Liam Crowley tarafından sahneye davet edildi. Gibson'ın kalabalığın karşısına çıktığı sırada sahnede işaret diliyle çeviri yapan bir kadının arkasında çeşitli jest ve el hareketleri yapması dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından oyuncunun hareketlerinin işitme engellilerin kullandığı işaret dilini taklit ettiği ve alay konusu yaptığı yönünde eleştiriler geldi.

GIBSON'A TEPKİ YAĞDI

Videoyu X platformunda paylaşan bir kullanıcı, işaret dilinin alay konusu edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kullanıcı, "Dilimin alay konusu edildiğini görmek her zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Dilimizin tanınması ve ciddiye alınması için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada oluşan tepkinin ardından Mel Gibson, "Aptallık yaptım" diyerek özür diledi.

Ünlü oyuncu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen sahnede spot ışıkları altında olduğunuzda aklınız karışabiliyor ve bazen kendiliğinden düşüncesizce aptallıklar sergileyebiliyorsunuz. Kasıtlı bir kötülük söz konusu değildi ve bundan rahatsız olan herkesten içtenlikle özür diliyorum."