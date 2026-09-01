Victoria Beckham’ın şirketi 17 yıl sonra ilk kez kâr açıkladı

5 7

Şirketin moda bölümü 2025’te çift haneli büyüme kaydederken, 2019’da faaliyete başlayan güzellik bölümü de en başarılı dönemlerinden birini geçirdi. Özellikle Beckham’ın Foundation Drops ürünü yoğun ilgi gördü. Ürün için 25 bin kişilik bekleme listesi oluştu ve cilt bakımı bölümünün büyüklüğü iki katına çıktı.