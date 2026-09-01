Victoria Beckham’ın şirketi 17 yıl sonra ilk kez kâr açıkladı
Victoria Beckham’ın 2008’de kurduğu moda ve güzellik şirketi, yıllarca süren zarar döneminin ardından 2025’te ilk kez kâr açıkladı.
Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham’ın 2008 yılında kurduğu moda ve güzellik şirketi, kuruluşundan 17 yıl sonra ilk kez kâr elde etti.
Victoria Beckham’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği şirket, kuruluşundan bu yana uzun yıllar zarar etti. Beckham, şirketin yaşadığı mali sorunları daha önce kamuoyuyla açık şekilde paylaştığını belirterek, markanın artık yalnızca bir “ünlü markası” olarak görülmediğini söyledi.
Victoria Beckham Holdings Ltd’nin 2025 yılı hesaplarına göre şirket, 7,3 milyon sterlin kâr açıkladı.
Beckham, Financial Times’a yaptığı açıklamada, kârlılık ve büyüme noktasına ulaşmak için uzun süredir çalıştıklarını ifade etti.
Geçen yıl yayımlanan Netflix belgeselinde Victoria Beckham’ın moda markasını kurma ve şirketi kârlı hale getirme süreci ele alındı. Belgeselin ardından şirketin satışlarında da artış yaşandı.
Şirketin moda bölümü 2025’te çift haneli büyüme kaydederken, 2019’da faaliyete başlayan güzellik bölümü de en başarılı dönemlerinden birini geçirdi. Özellikle Beckham’ın Foundation Drops ürünü yoğun ilgi gördü. Ürün için 25 bin kişilik bekleme listesi oluştu ve cilt bakımı bölümünün büyüklüğü iki katına çıktı.
Belgeselde Victoria Beckham’ın şirketinin mali sıkıntılar yaşadığı dönem de anlatıldı. Şirketin borçları milyonlarca sterline ulaşırken, eşi David Beckham işletmeye finansal destek sağladı.
Victoria Beckham, eşinin kendisine inanmasının şirketin bugünlere gelmesinde önemli rol oynadığını belirtti.
2017 yılında şirketin yüzde 30 hissesini NEO Investment Partners’a satan Beckham, bu anlaşma kapsamında 30 milyon sterlin yatırım aldı. Yatırımın ardından şirket yeniden yapılandırıldı.