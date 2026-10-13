MasterChef şampiyonundan kötü haber geldi

MasterChef Türkiye'nin 2023 yılındaki All Star sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Esra Tokelli kötü haberi verdi. İstanbul Maslak'ta faaliyet gösteren "Şampiyon Lezzetler" adlı restoranını bir süreliğine kapatma kararı alan Tokelli, kararının nedenini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

MasterChef şampiyonluğunun ardından kendi restoranıyla hizmet vermeye devam eden Tokelli, işletmesini geçici olarak kapatacağını açıkladı.

"KISA BİR SÜRELİĞİNE ARA VERECEĞİZ"

Esra Tokelli, babasının sağlık durumu nedeniyle bu süreçte ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokelli, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili misafirlerim, bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz."

Ünlü şef, açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

"Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz."