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5 milyonu bırakıp gitmişti: Kıvanç Tatlıtuğ'un listesi ortaya çıktı

5 milyon takipçili Instagram hesabını bırakıp giden Kıvanç Tatlıtuğ kitap okumaya ağırlık verdiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun okuma listesi ortaya çıktı.

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5 milyonu bırakıp gitmişti: Kıvanç Tatlıtuğ'un listesi ortaya çıktı

Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan hesabını kapatan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadan uzaklaşma kararının nedenini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bu süreçte kitap okumaya yöneldiğini söylemesinin ardından okuma listesi de ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ, milyonlarca kişinin takip ettiği Instagram hesabını kapatma kararıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan ayrılmasının arkasında dramatik bir hikaye aranmasına gerek olmadığını belirten oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum."

5 milyonu bırakıp gitmişti: Kıvanç Tatlıtuğ'un listesi ortaya çıktı - Resim : 1

KIVANÇ TATLITUĞ'UN OKUMA LİSTESİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, sosyal medya hesabını kapattıktan sonra kitap okumaya ağırlık veren Kıvanç Tatlıtuğ'un okuma listesi ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un okuma listesinde yer alan bazı eserler şöyle:

Kendime Düşünceler – Marcus Aurelius
Malafa – Hakan Günday
Anne Baba ve Çocuk Arasında – Dr. Haim G. Ginott
Keşke Anne Babam da Okusaydı Dediğiniz Kitap

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ Kitap
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