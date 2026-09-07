'Lolita estetiği' yaptıran Bülent Ersoy'un son hali ortaya çıktı

Diva lakaplı ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle yeniden gündem oldu. Temmuz ayında “Lolita estetiği” yaptırdığını açıklayan Ersoy'un Sapanca konserindeki son hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Sahne şovları, açıklamaları ve gösterişli tarzıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Sapanca'da konser verdi.

Sapanca’da sahne alan Ersoy’un estetik operasyon sonrası son hali ortaya çıktı.

"BANA ABLA DEMEYİN" DEMİŞTİ

Ersoy, geçtiğimiz temmuz ayında yaptırdığı estetik işlem hakkında konuşurken, yüzünü "Lolita estetiği" yaptırdığını söyleyip "Artık bana abla demeyin" demişti.

12 KARATLIK YÜZÜK

Bülent Ersoy’un konser gecesinde sadece estetiği değil takıları da çok konuşuldu. Diva’nın parmağındaki yaklaşık 12 karat olduğu tahmin edilen pembe safir ve pırlanta taşlı yüzük dikkat çekti.