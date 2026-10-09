Kenan Keloğlu “Yılın Prodüksiyon ve Oyuncu Koçluğu” ödülünün sahibi oldu

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İş, sanat ve medya dünyasından isimleri bir araya getiren 6. Uluslararası Elmas Ödülleri, 21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Gecede prodüksiyon ve oyuncu koçluğu alanındaki ödül, Kenan Keloğlu Prodüksiyon adına Kenan Keloğlu’na verildi.

1994 yılından bu yana televizyon, sinema ve prodüksiyon sektöründe çalışmalarını sürdüren Kenan Keloğlu; yapımcı, yönetmen ve oyuncu koçu kimliğiyle çeşitli projelerde görev aldı.

Keloğlu, özellikle yeni oyuncuların keşfedilmesi, kamera önüne hazırlanması, oyuncu seçimi ve profesyonel projelerle buluşturulmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

İstanbul merkezli Kenan Keloğlu Prodüksiyon bünyesinde sinema, reklam ve dijital içerik projeleri geliştiren Keloğlu, oyuncu adaylarının sektöre hazırlanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

KENAN KELOĞLU KİMDİR?

Kenan Keloğlu; yapımcı, yönetmen ve oyuncu koçudur. 1994 yılından bu yana sinema, televizyon, reklam ve prodüksiyon sektöründe çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kariyerinde yapım, yönetmenlik, oyuncu seçimi ve kamera önü oyunculuğu alanlarına odaklanan Keloğlu, çalışmalarına Kenan Keloğlu Prodüksiyon çatısı altında devam etmektedir.

2026 yılında 6. Uluslararası Elmas Ödülleri kapsamında “Yılın Prodüksiyon ve Oyuncu Koçluğu Ödülü”nü alan Kenan Keloğlu, önümüzdeki dönemde yeni sinema, reklam ve dijital projelerin yanı sıra yeni yeteneklerin sektöre kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.