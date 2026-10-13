Karaciğer nakli olmuştu! Ufuk Özkan 'Doktorlar bile şaşırdı' diyerek açıkladı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve uygun donörün bulunmasının ardından nakil ameliyatı olan oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşmasının ardından setlere döndü.

Rol aldığı Hasip ile Nasip filminin galasında görüntülenen 51 yaşındaki oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre tedavi gören Ufuk Özkan, aylar önce gerçekleştirilen karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavisinin ardından yeniden setlere dönen oyuncu, izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"DOKTORLAR DA VÜCUDUMUN HIZLI TOPARLANMASINA ŞAŞIRDI"

Magazin Burada'nın haberine göre Ufuk Özkan, katıldığı film galasında muhabirlerin hastalık sonrası çalışma temposuna nasıl ayak uydurduğuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

İşine olan tutkusunu dile getiren oyuncu, iyileşme sürecinde doktorlarının da şaşırdığı bir gelişme yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkese hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum."