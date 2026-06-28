Kadir İnanır'ın o sarsıcı röportajı yeniden gündemde: 'Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var'

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, annesinin kendisine söylediği "Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğersem" sözlerini anlattığı derin ve sarsıcı anı, kaybının ardından sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

"HAYATIMI BELİRLEYEN ANNEMİN BİR SÖZÜ VAR"

Duygulandıran o anlar, yönetmen Hüseyin Karabey’in imzasını taşıyan "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinden alındı. İnanır'ın vefatının hemen ardından sosyal medya kullanıcıları, usta oyuncunun annesiyle olan bağını ve kaderini özetleyen o unutulmaz röportajı yeniden paylaşmaya başladı.

"SENİ DÜŞÜRMEK İÇİN BÜTÜN METOTLARI UYGULADIM, ÖLMEDİN"

Hayatının dönüm noktasını annesinin kelimelerinde bulduğunu belirten Kadir İnanır, belgeselde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var: dedi ki; 'Seni düşürmek için bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğersem.'"