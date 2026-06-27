Türk sinemasında bir dönem kapandı: Kadir İnanır'ın Türk sinemasındaki unutulmaz karakterleri
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır, kariyerine sığdırdığı 182 film ve "Tatar Ramazan", "İlyas" gibi unutulmaz karakterleriyle Türk sinemasına derin bir iz bıraktı. Usta oyuncu yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk sinemasının sert bakışlı selvi boylu jönü Kadir İnanır, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 182 filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde kamera karşısına geçen usta aktör, dramdan aksiyona kadar uzanan geniş yelpazedeki projelerde sergilediği performanslarla 7'den 70'e herkesin kalbinde taht kurdu.
Şopen ve Azize'nin aşkı: Kara Gözlüm
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1970 yapımı Kara Gözlüm, Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı başrollerde ilk kez bir araya getiren yapım olarak sinema tarihine geçti. Balıkçı Azize ile Şopen lakaplı genç bestekarın öyküsünü anlatan film, Azize'nin balık tezgahı başında söylediği akıllara kazınan neşeli şarkılarıyla yıllar sonra bile hatırlanmaya devam ediyor.
Toprak Kavgasında bir isim: Kara Bayram
Fakir Baykurt'un ölümsüz romanından uyarlanan ve Şerif Gören'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yılanların Öcü filminde usta oyuncu, Kara Bayram karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Fatma Girik, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer gibi usta isimlerin de yer aldığı eser, iki aile arasındaki acımasız toprak mücadelesini ele aldı.
Sevgi emekti: Selvi Boylum Al Yazmalım
Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından beyazperdeye uyarlanan ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği eser, Türk sinemasının başyapıtları arasında yerini aldı. Kamyon şoförü İlyas ile köylü kızı Asya'nın büyük aşkını, ardından gelen ihaneti ve ailenin parçalanışını konu edinen film, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in de yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekti. Film, sevginin iyilik, dostluk ve emek olduğu vurgusuyla hafızalara kazınan replikleriyle İnanır'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biridir.
Tatar Ramazan
Kerim Korcan'ın eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönettiği 1990 yapımı Tatar Ramazan, Kadir İnanır ile tamamen özdeşleşen bir başka efsanevi karakteri ortaya çıkardı. Haksızlıklara karşı boyun eğmeyen, kendi adaletini arayan dürüst ve gözü pek bir Kırım Tatarı'nın yaşam mücadelesini anlatan film, büyük ilgi görmesinin ardından 1992 yılında çekilen Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle efsanevi bir seriye dönüştü.
Dila Hanım
Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya aktarılan 1977 yapımı Dila Hanım'da Kadir İnanır, Karadağlı Rıza karakterine hayat verdi. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, senaristliğini Safa Önal'ın yaptığı bu güçlü yapım, eşinin katili olduğunu bilmeden bir adama aşık olan genç bir kadının dramatik öyküsünü beyazperdeye taşıdı.
Son yolculuğuna uğurlanacak
Utanç, Amansız Yol, Tomruk, Katırcılar, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Uyanık Kardeşler ve 72. Koğuş gibi sayısız başyapıtta rol alan usta sanatçı, 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Kadir İnanır için ilk tören saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından usta ismin cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.