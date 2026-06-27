Türk sinemasında bir dönem kapandı: Kadir İnanır'ın Türk sinemasındaki unutulmaz karakterleri

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Şopen ve Azize'nin aşkı: Kara Gözlüm

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği 1970 yapımı Kara Gözlüm, Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı başrollerde ilk kez bir araya getiren yapım olarak sinema tarihine geçti. Balıkçı Azize ile Şopen lakaplı genç bestekarın öyküsünü anlatan film, Azize'nin balık tezgahı başında söylediği akıllara kazınan neşeli şarkılarıyla yıllar sonra bile hatırlanmaya devam ediyor.