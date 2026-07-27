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Halk TV Magazin Hollywood'u sarsan skandal! Angelina Jolie ve Robert De Niro'nun özel bilgileri sızdırıldı

Hollywood'u sarsan skandal! Angelina Jolie ve Robert De Niro'nun özel bilgileri sızdırıldı

Hollywood veri sızıntısı skandalıyla sarsıldı. Angelina Jolie, Robert De Niro ve birçok ünlü ismin telefon numarası ile e-posta adresleri gibi özel bilgileri sızdırıldı.

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Hollywood'u sarsan skandal! Angelina Jolie ve Robert De Niro'nun özel bilgileri sızdırıldı
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Hollywood'u sarsan bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncular Robert De Niro ve Angelina Jolie'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün iletişim bilgilerinin, Tribeca Film Festivali'yle bağlantılı üç açık veri tabanı nedeniyle kısa süreliğine internette erişilebilir hale geldiği aktarıldı.

Habertürk'ün haberine göre siber güvenlik uzmanı Jeremiah Fowler, veri tabanlarında telefon numaraları ve özel e-posta adreslerinin bulunduğunu tespit etti.

Festival yetkilileri tarafından yapılan uyarının ardından erişimin kapandığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Hollywood'u sarsan skandal! Angelina Jolie ve Robert De Niro'nun özel bilgileri sızdırıldı - Resim : 1

"HEDEF ALINABİLECEK ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM VARDI"

Fowler, "Kayıtlarda, kötü amaçlı yazılımlarla hedef alınabilecek çok sayıda tanınmış isim vardı. İsimler, telefon numaraları ve e-posta adresleri mevcuttu" dedi.

Sızıntıdan Martin Scorsese, George Lucas, Rami Malek, Sharon Stone, Michael Douglas ve Danny Boyle gibi isimlerin de etkilendiği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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