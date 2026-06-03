Reha Muhtar kimdir?

Türk televizyon programcısı, yorumcu ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden olan Reha Muhtar, gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı ve yorumcu kişiliğiyle tanınarak, medya dünyasında uzun yıllar görevini devam ettirdi.

Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu, aslen Irak Türkmenidir. Muhtar, ilk olarak babasının akademik görevinden dolayı çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Muhtar, gazetecilik kariyerine 1980 yılında başladı. 1981 yılında Milliyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra TRT'ye geçerek Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabirlik yaparak adını geniş kitlelere duyurdu.

1990'lı yıllarda televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelerek, TRT'de yayınlanan "Ateş Hattı" programıyla birçok kişi tarafından tanındı. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi Türkiye'nin bilinen televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik görevleri yaptı.

Muhtar, özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki sunum tarzıyla hafızalara kazındı. Uzun yıllar televizyon haberciliğinin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak yer aldı. Televizyon çalışmalarının yanı sıra Reha Muhtar Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde de köşe yazarlığı görevini sürdürdü.

Öte yandan Muhtar, özel hayatı ile de zaman zaman gündeme gelerek, gazeteci Selin Çağlayan ile evlilik yaşadı. Sanatçı Nilüfer ve oyuncu Deniz Uğur ile de ilişkiler yaşaması magazin basınında geniş bir yer edindi. Ayrıca Muhtar'ın Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var. (DHA)