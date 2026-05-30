Reha Muhtar yoğun bakıma alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar’ın, kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gazeteci Reha Muhtar, rahatsızlanması üzerine Muğla’nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

İlçede yaşayan Muhtar, önceki gün yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtildi.

Reha Muhtar’ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)

