Final kararı alınan Arka Sokaklar’la ilgili yeni gelişme!

2006 yılından bu yana her cuma izleyiciyle buluşan ve 20 yıldır ekran macerasını sürdüren "Arka Sokaklar" dizisi için final kararı alınmıştı.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu, alınan kararın setteki oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe iletildiği belirtilmişti.

EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK

Ancak dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal cephesi, dizinin kesin devam edip etmeyeceğinin eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacağını belirtti.

Arka Sokaklar 20. sezon finalini ise 5 Haziran Cuma akşamı yapacak.