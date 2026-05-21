Final kararı alınan Arka Sokaklar’la ilgili yeni gelişme!
Final kararı alınan Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin devam edip etmeyeceğinin eylül ayında belli olacağı öğrenildi.
2006 yılından bu yana her cuma izleyiciyle buluşan ve 20 yıldır ekran macerasını sürdüren "Arka Sokaklar" dizisi için final kararı alınmıştı.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar'ın 21'inci sezon hazırlıklarının durduğu, alınan kararın setteki oyuncu kadrosuna ve teknik ekibe iletildiği belirtilmişti.
EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK
Ancak dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal cephesi, dizinin kesin devam edip etmeyeceğinin eylül ayında oluşacak koşullara göre belli olacağını belirtti.
Arka Sokaklar 20. sezon finalini ise 5 Haziran Cuma akşamı yapacak.
