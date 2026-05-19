Dizisi final yapan ünlü oyuncu peş peşe 3 diziyle anlaştı

Son olarak ekranlara veda eden “Kıskanmak” dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, biri televizyonda ikisi dijital platformda yayınlanacak üç diziyle anlaştı.

Sezin Akbaşoğulları'nın anlaşma sağladığı ilk proje "Başkalarının Hayatı" isimli televizyon dizisi oldu. Akbaşoğulları’nın “Mediha” karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

MİRAY DANER'Lİ DİZİNİN KADROSUNA KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun anlaşma sağladığı ikinci proje ise "Alıkara" oldu.

Dizide Miray Daner’in canlandırdığı “Işık” karakterinin annesi “Piraye” rolünü üstlenecek olan Akbaşoğulları, Halit Özgür Sarı ile de aynı projede yer alacak.

ÜÇÜNCÜ PROJE DİKEY DİZİ FORMATINDA

Ünlü oyuncunun üçüncü dizisi ise dikey dizi olan "Sessiz Kat" oldu. Dizide Akbaşoğulları, Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli ile kamera karşısına geçecek.