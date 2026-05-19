Dizisi final yapan ünlü oyuncu peş peşe 3 diziyle anlaştı
Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, "Kıskanmak" dizisinin final yapmasının ardından peş peşe 3 yeni dizi projesiyle el sıkıştı.
Son olarak ekranlara veda eden “Kıskanmak” dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları, biri televizyonda ikisi dijital platformda yayınlanacak üç diziyle anlaştı.
Sezin Akbaşoğulları'nın anlaşma sağladığı ilk proje "Başkalarının Hayatı" isimli televizyon dizisi oldu. Akbaşoğulları’nın “Mediha” karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.
MİRAY DANER'Lİ DİZİNİN KADROSUNA KATILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun anlaşma sağladığı ikinci proje ise "Alıkara" oldu.
Dizide Miray Daner’in canlandırdığı “Işık” karakterinin annesi “Piraye” rolünü üstlenecek olan Akbaşoğulları, Halit Özgür Sarı ile de aynı projede yer alacak.
ÜÇÜNCÜ PROJE DİKEY DİZİ FORMATINDA
Ünlü oyuncunun üçüncü dizisi ise dikey dizi olan "Sessiz Kat" oldu. Dizide Akbaşoğulları, Zeynep Çamcı, Özgür Cem Tuğluk ve Murat Serezli ile kamera karşısına geçecek.