Uzak Şehir’de üç ayrılık birden!
Sezon finaline hazırlanan Uzak Şehir dizisinde üç ayrılık birden yaşanacak. Ayrılacak üç oyuncunun ismi netleşirken, diğer üç oyuncu için henüz karar verilmedi.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolü paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sezon finali öncesi sürpriz gelişmelerle gündeme geldi. Dizinin 63. bölümle sezon arası vereceği öğrenilirken, final bölümünde üç önemli karakterin hikayeye veda edeceği ortaya çıktı.
Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin sezon finali çekimleri sürerken, ekibin hafta sonu İstanbul’a döneceği belirtildi. Sezon finalinin son sahneleri pazar günü platoda çekilecek uçak sekanslarıyla tamamlanacak.
ÜÇ İSİM DİZİYE VEDA EDİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final bölümünde Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya) ve Feyyaz (Ahmet Varlı) karakterleri diziden ayrılacak.
Diğer yandan Meryem (Ceren Moray), Demir (Ferit Kaya) ile İpek (Çağla Şimşek) karakterlerinin ise yeni sezonda yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.