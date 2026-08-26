Evde Tek Başına'nın yıldızı efsane oyuncu Tim Curry hayatını kaybetti

Evde Tek Başına, The Rocky Horror Picture Show gibi birçok unutulmaz Hollywood yapımında da yer alan usta aktör Tim Curry, hayatını kaybetti.

Los Angeles'taki evinde 80 yaşında hayatını kaybeden Curry, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

TMZ'nin haberine göre; Curry’nin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

ARDINDA BİRÇOK ÜNLÜ YAPIM BIRAKTI

The Rocky Horror Picture Show filmindeki Dr. Frank-N-Furter rolüyle tanınan Tim Curry 1946'da İngiltere'de dünyaya geldi.

Kariyerine Londra tiyatrolarında başlayan Curry, sıra dışı oyunculuk yeteneği ve karikatürize abartıyı ustalıkla büründüğü karakterlere yansıtmasıyla tanınıyordu.

1975'te sinema tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan The Rocky Horror Picture Show ile adından söz ettiren Tim Curry'nin yer aldığı önemli yapımlar şöyle:

The Rocky Horror Picture Show (1975)

Annie (1982)

Clue (IP ucu / 1985)

Legend (Efsane / 1985)

It (O / 1990)

Home Alone 2: Lost in New York (Evde Tek Başına 2 / 1992)

The Three Musketeers (Üç Silahşörler / 1993)

Muppet Treasure Island (1996)

ON YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADE EDİYORDU

Geçtiğimiz yıl The Rocky Horror Picture Show’un 50. yılına özel olarak gerçekleştirilen gösterimde sağlık durumu hakkında konuşan Curry, "Hâlâ yürüyemiyorum, bu saçma sandalyede olmamın sebebi de bu ve bu durum beni çok kısıtlıyor. Bu yüzden yakın zamanda ne şarkı söyleyebileceğim ne de dans edebileceğim. Sol bacağımla ilgili hâlâ ciddi sorunlarım var." ifadelerini kullanmıştı.

66 YAŞINDA FELÇ GEÇİRDİ

Usta oyuncu Curry, 2012 yılında 66 yaşındayken Kaliforniya'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalmış ve konuşma yetisini kaybetmişti. Efsanevi aktör, bu rahatsızlığından bu yana çoğunlukla gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.