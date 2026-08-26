Trump emir verdi Dolly Parton için tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi!

Amerikan country müziğinin efsanevi isimlerinden Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton’ın ölüm haberi, ailesi adına yeğeni Bryan Seaver tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Seaver, yayımladığı mesajda Parton’ın ardından duyduğu gurur ve üzüntüyü dile getirirken, sanatçının artık “İsa’nın kollarında” olduğunu söyledi. Parton’ın Tennessee’deki evinde huzur içinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni ilk açıklamada paylaşılmazken, ABD basınında sanatçının kısa süreli bir kanser mücadelesi verdiği yönünde bilgiler yer aldı.

Parton’ın ölümü, yalnızca ABD’de değil, dünyanın farklı noktalarında da geniş yankı buldu. Nashville’de hayranlar Country Music Hall of Fame çevresinde toplanırken, Los Angeles’ta sanatçının Hollywood Walk of Fame’deki yıldızı önüne çiçekler bırakıldı. New York’taki Empire State Building ise Parton’ın anısına pembe renkle aydınlatıldı. Tennessee’de çeşitli simge yapılar da sanatçıyı anmak için ışıklandırıldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

ABD Başkanı Donald Trump da Parton’ın ölümünün ardından kapsamlı bir taziye mesajı yayımladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada country müziğin efsane ismini “en büyük country şarkıcılarından biri ve çok daha fazlası” olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Parton’ın anısına ABD bayraklarının bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan resmi başkanlık bildirisine göre bayraklar, 25 Ağustos’tan 1 Eylül 2026 gün batımına kadar Washington’daki Beyaz Saray ve federal binaların yanı sıra askeri tesislerde, federal hükümete ait gemilerde ve ABD’nin yurt dışındaki büyükelçilik, konsolosluk ve diğer diplomatik tesislerinde yarıya indirilecek.

ÖZGÜRLÜK MADALYASI'NI REDDETMİŞTİ

Bu karar, Parton’ın ABD kültüründeki ağırlığını da ortaya koydu. Siyaset üstü kimliğiyle hem muhafazakar hem liberal kesimlerden hayranlık gören sanatçı, yaşamı boyunca siyasi tartışmaların büyük ölçüde dışında kalmayı tercih etmişti. Daha önce kendisine sunulmak istenen Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı iki kez geri çevirmişti.

KÜÇÜK BİR KULÜBEDEN DÜNYA YILDIZLIĞINA

19 Ocak 1946’da Tennessee’de dünyaya gelen Parton, 12 çocuklu yoksul bir ailenin üyelerinden biriydi. Çocukluğunu Tennessee’nin kırsalındaki küçük bir kulübede geçiren sanatçı, müziğe çok erken yaşta başladı. İlk şarkısını yaklaşık 6 yaşındayken yazdığı, 8 yaşında ilk gerçek gitarına kavuştuğu ve 11 yaşında yerel radyoda şarkı söylemeye başladığı biliniyor.

Parton henüz 13 yaşındayken Nashville’deki ünlü Grand Ole Opry sahnesine çıktı. 1967’de yayımladığı ilk albümü “Hello, I’m Dolly” ile profesyonel müzik kariyerini başlatan sanatçı, kısa sürede country müziğin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Kariyerinin dönüm noktalarından biri Porter Wagoner ile yaptığı çalışma oldu. Wagoner’ın televizyon programında geniş kitlelere ulaşan Parton, daha sonra solo kariyerinde kendi kimliğini oluşturdu ve country müziğin sınırlarını aşarak uluslararası bir yıldız haline geldi.

ÖLÜMSÜZ ŞARKILARA İMZA ATTI

Parton’ın yaklaşık altmış yıla yayılan kariyerinde “Jolene”, “I Will Always Love You”, “9 to 5” ve “Coat of Many Colors” gibi şarkılar dünya müzik tarihine geçti. Özellikle 1973’te yazdığı “I Will Always Love You”, 1992’de Whitney Houston tarafından seslendirilerek yeni bir kuşağa ulaştı ve Parton’ın bestecilik mirasını küresel ölçekte daha da büyüttü.

Sanatçı yaklaşık 3 bin şarkı kaleme aldı, dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm sattı ve tüm zamanların en başarılı kadın country sanatçılarından biri olarak kabul edildi. Country Music Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame ve Rock & Roll Hall of Fame üyelikleri de Parton’ın müzik tarihindeki yerini perçinledi.

SAYISIZ ÖDÜL KAZANDI

Parton’ın ödül listesinde Grammy, Emmy ve diğer önemli müzik ve sinema ödülleri bulunuyordu. Grammy Ödülleri'nde kariyeri boyunca çok sayıda adaylık elde eden sanatçı, toplam 11 Grammy kazandı; bunların arasında 2011’de verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü de bulunuyor.

SOSYAL PROJELERİYLE FARK YARATTI

Parton yalnızca müzisyen kimliğiyle değil, oyuncu, yapımcı, iş insanı ve hayırsever olarak da geniş bir miras bıraktı. “9 to 5”, “Steel Magnolias” gibi filmlerde rol alan sanatçı, Tennessee’de kendi adını taşıyan Dollywood eğlence parkını da kurarak bölgenin önemli turizm merkezlerinden birinin oluşmasına öncülük etti.

Ancak Parton’ın en kalıcı çalışmalarından biri müzik dışındaki sosyal projeleri oldu. 1995’te kurduğu Dolly Parton’s Imagination Library, çocukların kitaplara ücretsiz erişmesini sağlayan küresel bir okuma programına dönüştü. Babasının okuma yazma bilmemesinden ilham alan sanatçı, başlangıçta kendi doğduğu Tennessee bölgesindeki çocuklara kitap ulaştırırken program daha sonra ABD'nin yanı sıra Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve İrlanda’ya yayıldı. Programın bugüne kadar 300 milyondan fazla kitabı çocuklara ulaştırdığı bildiriliyor.

Parton’ın hayırseverliği eğitimle de sınırlı kalmadı. 2020’de COVID-19 aşısı araştırmaları için Vanderbilt Üniversitesi’ne 1 milyon dolar bağışladı. Bu bağış, Moderna’nın COVID-19 aşısının geliştirilmesine yönelik erken dönem araştırmaların finansmanında kullanılan kaynaklardan biri oldu.

59 YILLIK AŞK HİKAYESİ

Parton’ın ölümünün ardından hayatının en özel bölümlerinden biri olan eşi Carl Thomas Dean ile ilişkisi de yeniden gündeme geldi. Çift 1966’da evlenmiş ve Dean’in Mart 2025’te 82 yaşında hayatını kaybetmesine kadar yaklaşık 59 yıl evli kalmıştı.

Parton’ın son döneminde eşinin ölümünün kendisi üzerindeki etkisinden sık sık söz ettiği ve Dean’e bakarken kendi sağlık sorunlarını geri plana attığını anlattığı aktarıldı. Ölümünden yalnızca birkaç gün önce verdiği son röportajlarda da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ancak çalışmaya devam etmek istediğini söylemişti.

Country müziğin ışıltılı saçları, renkli kıyafetleri, güçlü sesi ve kendine özgü mizahıyla özdeşleşen Parton’ın ardından geride yalnızca hit şarkılar değil; sinemadan turizme, eğitimden hayırseverliğe uzanan çok yönlü bir miras kaldı. On yıllar boyunca farklı kuşakları aynı şarkılarda buluşturan sanatçı, müzik dünyasında olduğu kadar Amerikan kültüründe de silinmesi zor bir iz bıraktı.