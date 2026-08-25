Müziğin efsane ismi Dolly Parton hayatını kaybetti: 'Hala başarmak istediğim çok şey var' demişti

Tüm zamanların en çok satan kadın country müzik sanatçısı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi 25 Ağustos'ta yeğeni sosyal medya üzerinden duyurdu.

Mart 2025'te yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Thomas Dean'i kaybeden Parton, son dönemde sağlık sorunları yaşadığını ancak üretmeye devam ettiğini belirtmişti.

Parton, people dergisine verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence sosyal medyanın 7/24 aktif olduğu bir dünyada yaşadığımız için her şey yıllar öncesine göre çok daha büyük boyutlarda yaşanıyor. Eskiden kendime 'Magazin Gazetelerinin Kraliçesi' derdim, ama şimdi sanırım 'Sosyal Medya Yapay Zekasının Kraliçesi' diyebilirim! Ciddi söylüyorum, iyileşme sürecim devam etse de çalışmaya devam ediyorum! Beni tanıyorsunuzdur – sık sık söylediğim gibi – kendimi bir köşeye sıkıştırdım ve hala başarmak istediğim çok şey var, bu yüzden her şeyin hayata geçmesini görmek için elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim.”

DOLLY PARTON KİMDİR?

1946 yılında Tennessee'de 12 çocuklu yoksul bir ailede dünyaya gelen Parton, müziğe küçük yaşta kilisede başladı. 1964'te liseden mezun olduktan sonra Nashville'e taşınarak müzik dünyasına adım attı.

Porter Wagoner'ın şovunda sahne alarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı, 1971'de "Joshua" şarkısıyla ilk birinciliğini elde etti. "Jolene" ve Wagoner'a veda etmek için kaleme aldığı ikonik "I Will Always Love You" şarkılarıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü.

SİNEMA BAŞARILARI VE ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYERİ VARDI

Dünya genelinde 160 milyondan fazla albüm satan ikonik sanatçı, 1980'de "9 to 5" filmiyle başarılı bir oyunculuk kariyerine de imza attı. Müzik ve sinema dünyasındaki yolculuğu boyunca 11 Grammy, 1 Emmy ve onursal Oscar da dahil olmak üzere sayısız ödüle layık görüldü. Sıra dışı stili, neşeli kişiliği ve zamansız eserleriyle müziğin en büyük efsanelerinden biri olarak hafızalara kazındı.