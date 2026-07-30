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Halk TV Magazin 'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı

'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı

Daha önce "Boşluk bulunca Karaköy'e, Eminönü'ne gidiyorum" diyerek tatil yapmayı sevmediğini söyleyen Teoman, bu kez Bodrum'da objektiflere takıldı. Tatilde Teoman'a eşlik eden isim ise usta oyuncu Selçuk Yöntem oldu.

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'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı

Tatil yapmayı sevmediğini söyleyen açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Teoman, bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcıya tatilde usta oyuncu Selçuk Yöntem eşlik etti.

Teoman ile Selçuk Yöntem yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. İkili, Ortakent'teki bir plajda gün boyu vakit geçirirken kameralara yansıdı.

'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı - Resim : 1

Sıcak havanın etkisiyle denize giren Selçuk Yöntem, güneş gözlüğünü çıkarmadan yüzdü. Bir süre serinleyen usta oyuncu, daha sonra şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti.

'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı - Resim : 2

TEOMAN DA DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Habertürk'tün haberine göre, Selçuk Yöntem'in ardından Teoman da Ege'nin serin sularına girerek yüzdü. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, daha sonra Yöntem'in yanına geçerek güneşlenmeyi tercih etti.

'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı - Resim : 3

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ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Teoman, daha önce yaptığı bir açıklamada tatil yapmayı sevmediğini dile getirmiş ve "Ben boşluk bulunca Karaköy'e, Eminönü'ne falan gidiyorum." sözleriyle tatil anlayışını anlatmıştı.

'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tatil Bodrum
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