'Eminönü’ne gidiyorum' diyen Teoman Bodrum'da ortaya çıktı: Yanındaki isim şaşırttı

Tatil yapmayı sevmediğini söyleyen açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Teoman, bu kez Bodrum'da objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcıya tatilde usta oyuncu Selçuk Yöntem eşlik etti.

Teoman ile Selçuk Yöntem yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. İkili, Ortakent'teki bir plajda gün boyu vakit geçirirken kameralara yansıdı.

Sıcak havanın etkisiyle denize giren Selçuk Yöntem, güneş gözlüğünü çıkarmadan yüzdü. Bir süre serinleyen usta oyuncu, daha sonra şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti.

TEOMAN DA DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Habertürk'tün haberine göre, Selçuk Yöntem'in ardından Teoman da Ege'nin serin sularına girerek yüzdü. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, daha sonra Yöntem'in yanına geçerek güneşlenmeyi tercih etti.

ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Teoman, daha önce yaptığı bir açıklamada tatil yapmayı sevmediğini dile getirmiş ve "Ben boşluk bulunca Karaköy'e, Eminönü'ne falan gidiyorum." sözleriyle tatil anlayışını anlatmıştı.