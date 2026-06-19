Efsane dizinin yıldızı eşiyle birlikte yangında can verdi! Acı haberi kızları verdi

Bir döneme damga vuran ABD yapımı All My Children dizisindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu Paul Avery, eşi Sheila Avery ile birlikte evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, New Jersey eyaletine bağlı Blairstown kentindeki evlerinde meydana geldi. 16 Haziran Salı günü sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Paul Avery ve eşi Sheila Avery'yi ağır yaralı halde buldu.

Olay yerinde çifte kalp masajı uygulandığı belirtilse de yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı. 81 yaşındaki Paul Avery ve eşi yaşamlarını yitirirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖLÜM HABERİNİ KIZLARI VERDİ

Çiftin kızı Kyle Avery, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne ve babasının ölüm haberini verdi.

Ünlü oyuncunun yakın dostlarından Joe Phalon da ölüm haberinin ardından duygusal bir açıklama yaptı. Avery'nin hayatı boyunca birçok farklı alanda iz bıraktığını söyleyen Phalon, onun yokluğunun yalnızca ailesi ve dostları için değil, yaşadığı toplum için de büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.