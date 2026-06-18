Eda Ece’den Ece İrtem’e veda! Yasak Elma'da oynamıştı

Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ece, genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem hakkında da duygusal ifadeler kullandı.

Ece, İrtem’in ölüm haberinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, “Çok kibar ve tatlı bir kızdı. Kısa bir dönem ‘Yasak Elma’da birlikte çalışmıştık. Çok sevmiştik” dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine başsağlığı dilekleriyle devam ederek, “İnanılmaz üzüldüm. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

10 YIL SONRA AYNI PARTNER

Eda Ece, ağustos ayında çekimlerine başlanacak yeni dizisi “Düğünümüz Var” hakkında da konuştu.

Ünlü oyuncu, Buğra Gülsoy ile 10 yıl sonra yeniden partner olacaklarını duyurdu. İkili, daha önce 2016 yılında vizyona giren “Görümce” filminde birlikte rol almıştı.