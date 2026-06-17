Deniz Seki, Ece İrtem'in cenaze görüntülerine isyan etti! 'Hayretler içinde kaldım'

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninin ardından ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

Deniz Seki, tören sırasında yaşananlara "Hayretler içinde kaldım" diyerek tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazede telefonuyla görüntü almaya çalışanlara isyan etti.

"ACININ DA BİR MAHREMİYETİ, VEDANIN DA BİR SAYGINLIĞI VARDIR"

Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ece İrtem’in cenaze töreninden görüntüleri izlerken gerçekten hayretler içinde kaldım. Bir tarafta evladını son yolculuğuna uğurlayan, ayakta durmaya çalışan bir aile… Diğer tarafta ise o anı telefonlarıyla kaydetmeye çalışan zavallı insanlar.

Bir cenazede ilk refleksimiz kamera açmak olmamalı. Acının da bir mahremiyeti, vedanın da bir saygınlığı vardır. Çok ayıp! Ünlü birini kaybetmiş olmak, o ailenin en zor anını görüntüleme hakkını kimseye vermez. Bazen en büyük saygı, telefonu cebine koyup sessizce orada bulunmaktır."