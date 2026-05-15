Didem Soydan unuttuğu Bitcoin hesabıyla zengin oldu!

Ünlü manken Didem Soydan, katıldığı bir programda yıllar önce aldığı Bitcoin'in hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Didem Soydan, Bitcoin ile ilk kez 2012 yılında tanıştığını ve eski erkek arkadaşının yönlendirmesiyle o dönem küçük bir yatırım yaptığını belirtti.

NEW YORK’A TAŞININCA HESABI UNUTTU

Ünlü model, kısa süre sonra ise New York’a taşınarak Türkiye’de kullandığı telefon hattını bıraktı. Bu süreçte Bitcoin hesabını tamamen unuttuğunu söyleyen Soydan, yıllarca hiçbir kontrol yapmadığını dile getirdi.

YILLAR SONRA HATIRLADI

Bir akşam yemeğinde kripto para konusunun açılmasıyla hesabını yeniden hatırladığını söyleyen Soydan, eski telefonuna ve eski hattına ulaşmak için günlerce uğraştıklarını belirtti.

"ABLA ZENGİN OLDUK"

Hesaba giriş yaptıklarında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Soydan, kız kardeşinin ekrana bakarak "Abla zengin olduk" dediğini aktardı.

Soydan, Bitcoin yatırımından elde ettiği kazancın özellikle pandemi döneminde kendileri için önemli bir finansal güvence sağladığını belirtti. "Kimseye muhtaç olmadık" diyen ünlü model, bu gelir sayesinde emeklilik yatırımlarını da yapabildiklerini ifade etti.