Ünlü şarkıcı restoranı birbirine kattı iddiası! Önce bağırdı sonra havladı

Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yine bir olayla gündeme geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'ta bir restorana giden Britney Spears'ın yemek yerken olay çıkardığı iddia edildi.

TMZ'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcının sesini yükselterek bağırdığı ve havlama sesi çıkararak müşterileri rahatsız ettiği öne sürüldü.

ELİNDE BIÇAKLA GEZDİ İDDİASI

Restorandaki bir müşteri, Spears'ın elinde bıçakla masalarının yanından geçtiğini ve bunun da yanlışlıkla birini bıçaklayabileceği korkusunu uyandırdığını söyledi. Ayrıca şarkıcının içeride sigara yaktığı ve bunun üzerine personelin müdahale ederek yanındaki kişiden sigarayı söndürmesini istediği de belirtildi.

Daha sonra ünlü şarkıcı, güvenlik görevlileri tarafından evine götürüldü.

"BU TAMAMEN ABARTILMIŞ BİR DURUM"

Yaşananların ardından Spears'ın temsilcisi ise iddiaları reddederek şunları söyledi: