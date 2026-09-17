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Halk TV Magazin Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi

Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi

Demet Akalın, konser sırasında seyircilerin arasına indiği sırada bir kişinin tacizine uğradı. Ünlü şarkıcı, yaşananların ardından 'Polis yok mu' diyerek yardım istedi.

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İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser sırasında seyircilerin arasına inerek şarkı söylemek istediği sırada bir kişinin tacizine uğradı.

Demet Akalın, dün akşam Merter Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında seyircilerin arasına inerek şarkı söylemeye devam etti.

Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi - Resim : 1

Ancak Akalın, seyircilerin arasına inip şarkı söylerken tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildi.

"HER TARAFIMI ELLEDİ YA"

Habertürk'ün haberine göre, yaşadığı olay karşısında büyük tepki gösteren Akalın, "Her tarafımı elledi ya" diyerek bağırdı.

Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi - Resim : 2

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Ünlü şarkıcı ardından çevresindekilere seslenerek "Alın şunu, polis yok mu" ifadeleriyle yardım istedi. O anlar Gece Muhabiri tarafından da görüntülendi.

Yaşanan olayın ardından Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte otomobiline binerek konser alanından ayrıldı.

Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Demet Akalın Taciz Konser
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