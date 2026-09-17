Demet Akalın konserde tacize uğradı! 'Polis yok mu' diye yardım istedi

İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser sırasında seyircilerin arasına inerek şarkı söylemek istediği sırada bir kişinin tacizine uğradı.

Demet Akalın, dün akşam Merter Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında seyircilerin arasına inerek şarkı söylemeye devam etti.

Ancak Akalın, seyircilerin arasına inip şarkı söylerken tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildi.

"HER TARAFIMI ELLEDİ YA"

Habertürk'ün haberine göre, yaşadığı olay karşısında büyük tepki gösteren Akalın, "Her tarafımı elledi ya" diyerek bağırdı.

Ünlü şarkıcı ardından çevresindekilere seslenerek "Alın şunu, polis yok mu" ifadeleriyle yardım istedi. O anlar Gece Muhabiri tarafından da görüntülendi.

Yaşanan olayın ardından Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikte otomobiline binerek konser alanından ayrıldı.