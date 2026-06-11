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Cemre Baysel İspanya dönüşü ameliyata alınacak

Bir alışveriş merkezi çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Cemre Baysel, İspanya seyahatinin ardından ameliyat olacağını açıkladı.

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Cemre Baysel İspanya dönüşü ameliyata alınacak

Başrol olduğu dizi sezon finali yapan ünlü oyuncu Cemre Baysel, Nişantaşı’nda görüntülendi. Tatil ve sağlık planları hakkında konuşan ünlü oyuncu, İspanya'dan geldikten sonra ameliyat olacağını açıkladı.

Cemre Baysel, önceki gün Nişantaşı'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, kısa süreli bir yurt dışı planı olduğunu belirtti.

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İSPANYA’YA GİDİYOR

Hürriyet'in haberine göre, Baysel, “İspanya’ya gidiyorum. Bir konser için gideceğim, sonra döneceğim” dedi. Seyahatin ardından ise ameliyata alınacağını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili." ifadelerini kullandı.

Cemre Baysel İspanya dönüşü ameliyata alınacak - Resim : 2

Sezon başında partneri Murat Yıldırım ile arasındaki 20 yaş farkı nedeniyle gelen eleştiriler ile ilgili de konuşan Baysel, “Uyumu gördünüz. Cevabımızı verdik” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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