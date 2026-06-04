Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi! Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Dün Çeşme'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat için Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami önünde feryatlar eden genç kızı "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı. Yerlere düşen ve tabutu görünce kalkıp koşan Can Polat'ın kızı tabuta sarılarak "Babam nerede? Tatil mezar oldu benim babama" dedi. Sinir krizi geçiren genç kızı, yakınları teselli etti.

DİLAN POLAT YERE OTURUP AĞLADI

Cenazeye Dilan Polat da katıldı. 2. Sayfa'nın paylaştığı görüntülerde, Polat'ın cenaze töreninde yere oturup dakikalarca ağladığı görüldü. Dilan Polat'ı kardeşi Sıla Doğu ve yakınları teselli etti.

Can Polat’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.