Arda Türkmen Michelin yıldızlı restoranda neye uğradığını şaşırdı! Tabağında hareket eden şeyi görünce...

Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da ziyaret ettiği Michelin yıldızlı restoranda beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Akşam yemeği sırasında tabağını inceleyen Türkmen, yemeğinin içerisinde hareket eden küçük bir solucan fark etti. Yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şef, restoranın olay karşısındaki yaklaşımını da anlattı.

Fransa'da bir Michelin yıldızına sahip restorana giden Arda Türkmen, akşam yemeği için servis edilen tabağı yerken beklemediği bir durumla karşılaştı. Türkmen, yemeğin içerisinde hareket eden küçük bir solucan gördü.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şef, yaşananları takipçileriyle paylaşarak restoran deneyimini gündeme taşıdı.

"BU MİNİK SOLUCANA YORUMUNUZ NE?"

Ünlü şef, "Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?" ifadelerini kullandı.

Ardından takipçilerine yaşanan durumla ilgili farklı seçenekler sundu. Türkmen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

a- Her mekanda olabilir

b- Proteindir canım ne olacak?

c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor

d- Skandal

GARSONUN YANITI ŞAŞIRTTI

Tabağındaki solucanı fark etmesinin ardından garsonu çağırdığını belirten Türkmen'in anlatımına göre garson, tabağı gördüğünde 'Ah, bu yeşillikler...' şeklinde bir yanıt verdi.

Yaşanan olayın ardından restoran yönetiminin kendilerine ekstra bir yemek ile çay ve kahve ikram etmek istediğini söyleyen Türkmen, asıl şaşkınlığının ise şefin tavrı olduğunu belirtti.

Türkmen, şefin mutfakta olmasına rağmen masalarına gelerek yaşanan durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını ve özür dilemediğini ifade etti.

"BU SEVİYEYE YAKIŞMADI"

Ünlü şef ayrıca restoranda kişi başı sabit menü ücretinin tamamının kendilerinden alındığını söyledi.

Türkmen, "Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı" ifadelerini kullandı.