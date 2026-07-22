12 binden fazla tabakta kullanılmış! Michelin yıldızlı restoranda 'karınca' soruşturması

Güney Kore'de iki Michelin yıldızına sahip bir restoranın sahibi ile işletmeci şirket, yemeklerde süsleme amacıyla karınca kullandıkları iddiasıyla yargılanıyor. Savcılık, Gıda Hijyen Yasası'nın ihlal edildiği gerekçesiyle restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis, işletmeci şirket için ise yaklaşık 13 bin 500 dolar para cezası talep etti.

İddianamede, kimliği açıklanmayan restoran sahibinin ve şirketin 2021 yılından itibaren ABD ile Tayland'dan kurutulmuş karınca ürünleri ithal ettiği belirtildi. Savcılığa göre bu karıncalar restoranın farklı yemeklerinde garnitür olarak kullanıldı ve bugüne kadar 12 bin 200'den fazla servis gerçekleştirildi. BBC'nin aktardığı soruşturma dosyasında ise dört yıllık süreçte yaklaşık 49 bin karıncanın ülkeye getirildiği ve çok sayıda yemekte değerlendirildiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA SOSYAL MEDYADAN BAŞLADI

Olayın, Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaşılan, üzerine karınca serpilmiş yemek fotoğraflarını incelemesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Fotoğrafların ardından başlatılan soruşturmada ithalat kayıtları ve restorandaki uygulamalar mercek altına alındı.

AĞIR METAL İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre sağlık yetkilileri, restoranda kullanılan karıncaların, ülkede tüketimine izin verilen yenilebilir böceklere kıyasla 55 kata kadar daha fazla ağır metal içerdiğini tespit etti. Bu bulgu da soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

RESTORAN SAHİBİNDEN SAVUNMA

Mahkemede suçlamaları kabul eden restoran sahibi ise savcılığın servis sayılarına ilişkin hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Müşterilerin yalnızca yaklaşık yüzde 60'ının karıncaları tercih ettiğini, istemeyenlere ise fermente sirke ve yenilebilir çiçekler gibi alternatif garnitürler sunulduğunu öne sürdü.

Savunmasında ayrıca Avustralya, Danimarka ve İngiltere'deki bazı restoranlarda da karıncaların gastronomik amaçlarla kullanıldığını belirten restoran sahibi, bu uygulamanın uluslararası mutfaklarda örneklerinin bulunduğunu ifade etti.

GÜNEY KORE'DE KULLANIMI YASAK

Ancak Güney Kore'deki mevcut gıda güvenliği düzenlemeleri, karıncaları insan tüketimine uygun kabul edilen 10 böcek türü arasında değerlendirmiyor. Bu nedenle karıncaların gıda malzemesi olarak kullanılması yasalara aykırı kabul ediliyor.

Mahkeme belgelerinde restoranın ya da sahibinin ismine yer verilmezken, ülkede yalnızca 10 restoranın iki Michelin yıldızına sahip olduğu biliniyor. Davada nihai kararın 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.