Ajda Pekkan'ın davası sonuçlandı: İki şirket için flaş karar!

Süperstar Ajda Pekkan’ın, eserlerinin dijital müzik platformlarında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Tempa Müzik’e karşı açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, dosya kapsamında yapılan incelemeler sonucunda iki şirketin sanatçının telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Dava konusu süreçte, Ajda Pekkan’ın “Ajda Pekkan - Ajda Pekkan” isimli albümünde yer alan ve müzik dünyasında geniş kitlelere ulaşan “Eğlen Güzelim”, “Bitsin Bu Sevda”, “Bir Hata”, “Bilsen Sevgilim”, “Korkusuzum”, “Özletme Beni”, “Deliyiz Biz”, “Senin İçin Burdayım”, “Tazem”, “Dert Bende” ve “Duy Feryadımı” gibi eserlerin dijital platformlarda izinsiz şekilde yayınlandığı ileri sürülmüştü.

MAHKEMEDEN İHLAL KARARI

Sabah'ın haberine göre, dosyayı inceleyen mahkeme, taraf beyanları ve bilirkişi raporlarını değerlendirerek eserlerin izinsiz kullanımının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında hak ihlali oluşturduğunu tespit etti. Bu kapsamda iki şirketin sanatçının haklarını ihlal ettiği yönünde karar verildi.

YAYINLARIN DURDURULMASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, söz konusu albümün dijital müzik platformlarında kullanımının ve umuma iletilmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte eserlerin dijital ortamdaki yayınının yasaklandığı bildirildi.

Ajda Pekkan’ın avukatı Ergin Akçay, dijital hakların 2001 yılında yapılan yasal düzenlemelerle hukuk sistemine girdiğini belirterek, bu tarihten önce yapılan sözleşmelerde dijital hak devrinin açıkça yer almaması durumunda kullanımın hukuken geçerli olmayacağını ifade etti.