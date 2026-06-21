Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı! Karaciğer nakliyle hayata tutunmuştu

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer nakli operasyonunun ardından iyileşme sürecini sürdürüyor. Uzun süredir gözlerden uzak olan 50 yaşındaki oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Bir süredir gözlerden uzak durmayı tercih eden Özkan, son olarak oğlu ve kardeşiyle birlikte verdiği pozlarla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan karelerde oyuncunun enerjik ve neşeli hali öne çıktı.

8 SAATLİK NAKİL AMELİYATI

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 8 saat süren karaciğer nakli ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Operasyon sonrası doktor kontrolünde tedavisine devam eden oyuncu, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal yaşamına dönmeye başlamıştı.