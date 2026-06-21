90'ların efsane isminden üzen haber! Ayak parmakları kesildi

90’lı yıllarda seslendirdiği “Köyümün Yağmurları”, “Şerefsiz” ve “Alacağım” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcı Ömer Danış’tan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının ayak parmaklarının kesildiği öğrenildi.

İleri derecede diyabet hastalığıyla mücadele eden Ömer Danış’ın, geçtiğimiz aylarda durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Sanatçının diz altındaki ayağını besleyen üç damarda tam tıkanıklık oluştuğu, buna bağlı olarak da kangren geliştiği ifade edildi.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Onur Akay, yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda doktorların sanatçının ayağını kurtarmayı başardığını ancak ayak parmaklarının kesilmek zorunda kaldığını belirtti.

Akay, Ömer Danış’ın sağlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada sanatçının üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak zor durumda olduğunu da ifade etti.