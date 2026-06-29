52 yaşındaki oyuncu kalp krizinden öldü! Diriliş Ertuğrul ve Çukur ile tanınıyordu

Diriliş Ertuğrul ve Çukur gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Onur Akay yaptığı paylaşımda, Başalan’ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başsağlığı mesajında, "Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

ÇOK SAYIDA DİZİDE ROL ALDI

Mustafa Başalan; Diriliş Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyordu. Ayrıca Arka Sokaklar, Teşkilat, Gönül Dağı ve Yasak Elma gibi birçok dizide de yer aldı.

52 yaşındaki oyuncunun vefatı, televizyon camiasında büyük üzüntüye neden oldu.