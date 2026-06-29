Kıvanç Tatlıtuğ'dan Emre Belözoğlu'na herkes orada! Türk akını yaşanıyor

Yunanistan’ın Leros Adası, bu yaz Türklerin uğrak noktalarından biri oldu. Ege’nin karşı kıyısındaki adaya Türk tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayraklı tekneler peş peşe adada sıralanırken, ünlü isimler de rotasını Leros’a kırdı. O isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Emre Belözoğlu da vardı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adanın deniz kıyısındaki mütevazı bir balık lokantasını tercih etti. Beyaz bir şapka taktığı görülen ünlü oyuncuya eşi Başak Dizer ve ailesi eşlik etti. Ünlü çift, tahta masaların bulunduğu salaş bir mekanda akşam yemeklerini yedi.

EMRE BELÖZOĞLU TEKNESİYLE KOYLARI DOLAŞIYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra adada bulunan diğer ünlü isim ise eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu'ydu.

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Belözoğlu, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Leros Adası'nda teknesiyle koyları geziyor.

Adanın farklı noktalarında demir atan grup, gün içinde Leros’un koylarında zaman geçiriyor.