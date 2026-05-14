40 yaşındaki ünlü oyuncu kanserden hayatını kaybetti

Nijeryalı ünlü oyuncu ve model Alexx Ekubo, 40 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde hastalıkla mücadele eden ünlü oyuncunun vefatı, ailesi tarafından yapılan açıklamayla doğrulandı.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, Ekubo'nun pazartesi günü Lagos’taki özel bir hastanede, “ileri evre metastatik böbrek kanseri”ne bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sanat dünyasını yasa boğan bu ölümün ardından, hayranları ve meslektaşları taziye mesajları yayınlamaya başladı.

Ekubo'nun ailesi, onun "kısa ama cesur bir mücadelenin" ardından hayatını kaybettiğini belirterek, yas tuttukları bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini ve dua edilmesini istedi.

Ekubo, en çok “Weekend Getaway” filmindeki rolü ve 2013 yılında Yemi Alade’nin “Johnny” adlı müzik videosundaki performansıyla tanınıyordu.

2020 yılında, Birleşmiş Milletler'in 40 yaş altı En Etkili Afrika Kökenli Kişileri (MIPAD) listesine dahil edildi.