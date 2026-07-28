38 milyon lira harcadı Alman sosyetesini boğazda ağırladı: Herkese kırmızı beyaz giydirdi

2025 yılında 476 milyon Euro ciroya ulaşan Almanya'nın köklü şirketlerinden birinin sahibi olan Alexander Fackelmann ve eşi Seval Fackelmann doğum günü kutlaması için İstanbul'u tercih etti. Almanya'dan gelen yaklaşık 150 davetli, Boğaz manzaralı lüks bir otelde ağırlandı.

Kutlamanın ilk gününde davetlilerden kırmızı kıyafet giymeleri istendi. Türk bayrağının renklerinden ilham alan konsept kapsamında konuklar önce lüks teknelerle Boğaz turuna çıktı, ardından organizasyon için özel olarak hazırlanan mekanda gece boyunca eğlendi.

İKİNCİ GÜN BEYAZ KONSEPTİ

İki gün süren organizasyonun ikinci akşamında ise bu kez tüm davetliler beyaz kıyafetlerle geceye katıldı. Kutlamada Kanadalı sanatçı Anna Maria Kaufmann sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundu.

Sabah'ın haberine göre, davetliler arasında Alman sporcu Stefan Blöcher, oyuncu Verona Pooth, manken Karelea Rothschild ve modacı Atıl Kutoğlu da yer aldı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ HEDİYELER

Fackelmann çifti, misafirlerine Türkiye'den özel hatıralar götürmeleri için hediyeler hazırladı. Mısır Çarşısı'ndan temin edilen Türk lokumu, Türk kahvesi ve cezve takımları davetlilere armağan edildi.

KUTLAMANIN MALİYETİ YAKLAŞIK 38 MİLYON TL

İki gün süren organizasyonun maliyetinin 700 bin Euro, yani güncel kurla yaklaşık 38 milyon lira olduğu belirtildi.